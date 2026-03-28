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Kleinod in der Wachau

Ehepaar produziert Jubiläumswein für Wikipedia

Niederösterreich
28.03.2026 16:45
Der Hof des Weinguts des Ehepaars Katharina und Maximilian Brustbauer in der Wachau liegt direkt ...
Der Hof des Weinguts des Ehepaars Katharina und Maximilian Brustbauer in der Wachau liegt direkt an der Donau.(Bild: Brustbauer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Hof des Weinguts Brustbauer, direkt an der Donau gelegen, gehört zu den kleinsten Weingütern der Wachau. Für heuer wurde den Besitzern, dem Ehepaar Katharina und Maximilian Brustbauer, eine besondere Ehre zuteil ...

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Der Stammsitz befindet sich im ehemaligen Amtshof des Salzburger Stiftes St. Peter in Oberloiben in Dürnstein (NÖ). Seit 1883 wird der Hof mit über 1000-jähriger Geschichte von der Familie Brustbauer bewirtschaftet und zählt heute zu den traditionsreichen, zugleich innovativen Betrieben der UNESCO-Welterberegion Wachau.

Wiedereröffnung 2022
Mit der Rückkehr von Maximilian Brustbauer auf den Familienhof und Wiedereröffnung im Jahr 2022 begann ein neues Kapitel: Traditionelle Vinifikations-Methoden werden wiederbelebt und bewusst mit moderner Gastronomie verbunden.

Weinhauer Brustbauer ist ein familiengeführtes Weingut mit einem Heurigen in Oberloiben bei ...
Weinhauer Brustbauer ist ein familiengeführtes Weingut mit einem Heurigen in Oberloiben bei Dürnstein in der Wachau.(Bild: Florian Lechner)

Über Wein hinaus versteht sich der Hof als lebendiger Treffpunkt. Über Etiketten, Storytelling und Veranstaltungen wird bewusst von Familienhistorie und Wachauer Alltagskultur erzählt. Einzelne Weine sind Familienmitgliedern gewidmet.

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Wir greifen so wenig wie möglich ein und lassen der Natur den Raum, den sie braucht. 

Katharina & Maximilian Brustbauer

Weinprojekt für 25-jähriges Bestehen von Wikipedia Österreich 
Das bisher größte Projekt unterstreicht die kulturelle Verbundenheit des Hauses: Weinhauer Brustbauer wurde ausgewählt, den offiziellen Jubiläumswein zum 25-jährigen Bestehen von Wikipedia Österreich zu produzieren. „Der Wein entsteht exklusiv für das Jubiläum und verbindet zwei Welten, die auf den ersten Blick weit auseinanderliegen — Wissenskultur und Weinkultur –, aber eine gemeinsame Basis haben: Offenheit, Austausch und gemeinsames Engagement“, erzählt das Ehepaar. Der Jubiläumswein ist ab sofort im eigenen Onlineshop erhältlich.

Fotos vom Weingut:

(Bild: Brustbauer)
(Bild: Brustbauer)
(Bild: Pamela Schmatz)

„Slow wine“: Spontanvergärung als Geheimnis
Das Geheimnis ihrer Weine liegt in der Spontanvergärung (Einsatz von reinem Seihmost ohne Auspressen der Trauben). „Wir greifen so wenig wie möglich ein und lassen der Natur den Raum, den sie braucht. Spontanvergärung heißt Geduld, Vertrauen – und die Bereitschaft, jeden Wein seinen eigenen Weg gehen zu lassen“, so Katharina und Maximilian Brustbauer unisono.

Weinhauer Brustbauer

  • Weinhauer Brustbauer ist ein familiengeführtes Weingut mit einem Heurigen in Oberloiben bei Dürnstein in der Wachau. Riedenwanderungen, Konzerte, Sommerkino und Lesungen machen den Hof zu einem lebendigen Kulturort.
  • Der über 1000 Jahre alte Hof, einst Amtshof des Salzburger Stiftes St. Peter, wird seit 1883 von der Familie Brustbauer bewirtschaftet und zählt heute zu den kleinsten Weingütern der UNESCO-Welterberegion Wachau. Katharina und Maximilian Brustbauer verbinden traditionelle Wachauer Weinbaukultur mit einem zeitgemäßen Verständnis von Nachhaltigkeit, Handwerk und Kulinarik.
  • Die Weine entstehen kleinstrukturiert und größtenteils in Handarbeit auf Rieden wie Kellerberg, Schütt, Loibenberg, Steinriegl und Hollerin und werden naturnah vinifiziert – mit eigenen Hefen, 100 % Seihmost und ohne technische Eingriffe. Das Sortiment umfasst rund 16 Weine pro Jahr, darunter Grüner Veltliner, Riesling, Gelber Muskateller, Pinot Blanc und Rotburger Rosé.
  • Neben dem Heurigen und dem Direktverkauf am Hof sind die Weine über ausgewählte Gastronomiepartner in Österreich und international erhältlich. Weitere Informationen und das aktuelle Sortiment finden Sie im Online-Shop.

Die Weine werden ausschließlich mit natürlichen Hefen vergoren — ohne zugesetzte Reinzuchthefen. Während viele Weine bereits nach wenigen Wochen vergoren sind, dauert dieser Prozess bei Weinhauer Brustbauer oft bis zu drei Monate.

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„Beim aktuellen Jahrgang zog sich die Gärung genau 101 Tage“
„Beim aktuellen Jahrgang zog sich die Gärung genau 101 Tage — eine ungewöhnlich lange Zeit, in der der Most täglich kontrolliert und behütet wird“, erklärt das Ehepaar. Ob ein Wein vollständig durchgärt oder Restzucker zurückbleibt, lässt sich dabei nie vorhersagen. „Diese risikobereite, entschleunigte Arbeitsweise ist Ausdruck der zentralen Werte des Hofs: Leidenschaft, Zuversicht und Vertrauen in die Natur“, betont das Ehepaar.

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