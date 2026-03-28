Ehepaar produziert Jubiläumswein für Wikipedia

Der Stammsitz befindet sich im ehemaligen Amtshof des Salzburger Stiftes St. Peter in Oberloiben in Dürnstein (NÖ). Seit 1883 wird der Hof mit über 1000-jähriger Geschichte von der Familie Brustbauer bewirtschaftet und zählt heute zu den traditionsreichen, zugleich innovativen Betrieben der UNESCO-Welterberegion Wachau.

Wiedereröffnung 2022

Mit der Rückkehr von Maximilian Brustbauer auf den Familienhof und Wiedereröffnung im Jahr 2022 begann ein neues Kapitel: Traditionelle Vinifikations-Methoden werden wiederbelebt und bewusst mit moderner Gastronomie verbunden.