Flaschen nach Flut gehoben: Wer erkennt Inhalt?

Zur Erinnerung: In der Nacht vom 4. auf den 5. Juni 2013 war der Pegelstand am Wachauer Donau-Messpunkt bei Kienstock auf weit über zehn Meter gestiegen! Wenige Minuten vor Mitternacht versanken nicht nur Heurige und Keller des Winzerpaares von Kati und Max Brustbauer in den Fluten, sondern auch exakt 6586 Flaschen Grüner Veltliner, Gelber Muskateller, Riesling und Weißburgunder.