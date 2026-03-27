Mysterious Heist
Ghana’s national team robbed at a luxury hotel in Vienna!
A shock for Ghana’s soccer players ahead of tonight’s friendly match against the Austrian national team at the sold-out Ernst Happel Stadium. The African pros were robbed at their hotel. The State Criminal Police Office is investigating; the “Krone” has the exciting details.
Ghana’s national team is staying at a luxury hotel in Donaustadt, just a few minutes’ drive from the stadium. Apparently, while the players were training for tonight’s friendly match, professional criminals struck and ransacked hotel rooms.
Were the security cameras turned off?
Breaking news: According to Ghana’s Minister of Sports, Kofi Adams, the surveillance cameras at the upscale hotel were not functioning at the time of the incident. In any case, at least two expensive timepieces from the Swiss watch brand Rolex were stolen during the heist.
When asked by the “Krone,” the Vienna Police press office also confirmed the heist. According to them, officers from the Langobardenstraße precinct were alerted yesterday at 10 a.m. The crime itself is said to have taken place last Wednesday.
State Criminal Police Office Investigates Heist
According to reports from Ghana, more than $2,000 in cash was also stolen, though this could not be confirmed by local security authorities. In any case, the State Criminal Police Office is investigating; based on current information, the resulting damage is in the mid five-figure euro range.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.