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Mysterious Heist

Ghana’s national team robbed at a luxury hotel in Vienna!

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27.03.2026 16:08
While Ghana’s soccer players were apparently at practice, professional thieves stole two ...
While Ghana’s soccer players were apparently at practice, professional thieves stole two valuable Rolex watches from the team’s luxury hotel in Vienna.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

A shock for Ghana’s soccer players ahead of tonight’s friendly match against the Austrian national team at the sold-out Ernst Happel Stadium. The African pros were robbed at their hotel. The State Criminal Police Office is investigating; the “Krone” has the exciting details.

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Ghana’s national team is staying at a luxury hotel in Donaustadt, just a few minutes’ drive from the stadium. Apparently, while the players were training for tonight’s friendly match, professional criminals struck and ransacked hotel rooms.

Were the security cameras turned off?
Breaking news: According to Ghana’s Minister of Sports, Kofi Adams, the surveillance cameras at the upscale hotel were not functioning at the time of the incident. In any case, at least two expensive timepieces from the Swiss watch brand Rolex were stolen during the heist.

When asked by the “Krone,” the Vienna Police press office also confirmed the heist. According to them, officers from the Langobardenstraße precinct were alerted yesterday at 10 a.m. The crime itself is said to have taken place last Wednesday.

State Criminal Police Office Investigates Heist
According to reports from Ghana, more than $2,000 in cash was also stolen, though this could not be confirmed by local security authorities. In any case, the State Criminal Police Office is investigating; based on current information, the resulting damage is in the mid five-figure euro range.

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