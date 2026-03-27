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Mysteriöser Coup

Ghanas Nationalteam in Wiener Luxushotel beraubt!

Fußball International
27.03.2026 15:55
Während Ghanas Fußballer offenbar beim Training waren, erbeuteten Profi-Täter aus dem Wiener ...
Während Ghanas Fußballer offenbar beim Training waren, erbeuteten Profi-Täter aus dem Wiener Luxushotel des Teams zwei wertvolle Rolex-Uhren.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Schock für die Fußballer von Ghana vor dem Freundschaftsspiel gegen das ÖFB-Team heute Abend im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion. Die afrikanischen Profis wurden in ihrem Hotel ausgeraubt. Das Landeskriminalamt ermittelt, die „Krone“ kennt die spannenden Details.

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Die Nationalmannschaft von Ghana residiert in einem Luxushotel in der Donaustadt, nur wenige Autominuten vom Stadion entfernt. Offenbar als die Kicker beim Training für das heutige Freundschaftsspiel waren, schlugen Profi-Verbrecher zu und durchwühlten Hotelzimmer.

Waren die Sicherheitskameras ausgeschaltet?
Brisant: Laut dem Sportminister von Ghana, Kofi Adams, hätten die Überwachungskameras der Nobelherberge zum Vorfallszeitpunkt nicht funktioniert. Bei dem Coup wurden jedenfalls zumindest zwei teure Zeitmesser der Schweizer Uhrenmarke Rolex erbeutet.

Auf Nachfrage der „Krone“ bestätigt auch die Pressestelle der Wiener Polizei den Coup. Demnach wären Beamte der Inspektion Langobardenstraße gestern um 10 Uhr alarmiert worden. Das Verbrechen selbst soll sich schon am vergangenen Mittwoch ereignet haben.

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Landeskriminalamt ermittelt nach Coup
Laut Angaben aus Ghana wurden auch mehr als 2000 Dollar Bargeld geraubt, das konnte von den heimischen Sicherheitsbehörden nicht bestätigt werden. Das Landeskriminalamt ermittelt jedenfalls, der entstandene Schaden liegt nach derzeitigem Stand im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

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