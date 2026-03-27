Ghanas Nationalteam in Wiener Luxushotel beraubt!

Landeskriminalamt ermittelt nach Coup

Laut Angaben aus Ghana wurden auch mehr als 2000 Dollar Bargeld geraubt, das konnte von den heimischen Sicherheitsbehörden nicht bestätigt werden. Das Landeskriminalamt ermittelt jedenfalls, der entstandene Schaden liegt nach derzeitigem Stand im mittleren fünfstelligen Eurobereich.