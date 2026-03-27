Wie Wien 14 Systemsprenger in Schach halten will

Via eines Buddy-Systems werden unmündige Intensivtäter in Wien seit Herbst betreut. Zwar mit ersten Erfolgen, es gibt aber auch noch einige offene Fragen.
Im Herbst präsentierte Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) das Pilotprojekt „Orientierungshilfe“. Sozialarbeiter werden eingesetzt, um die teilweise hochkriminellen Minderjährigen im Alltag zu betreuen und Vertrauen zu schaffen.
Seit sechs Monaten arbeiten vier „Orientierungshelfer“ des Vereins „Rettet das Kind“ daran, 14 Systemsprenger wieder „in die Spur zu bringen“, wie es die Stadt nennt. Und das mit ersten Erfolgen, wie Christian Reiner, Geschäftsführer des Vereins, bei einem Pressetermin erklärte.
Von den 14 Burschen im Alter von zehn bis 13 Jahren zeigen sieben schon klare Verbesserungen. Drei davon begangen seit der Betreuung überhaupt gar keine Straftaten mehr, zehn besuchen mittlerweile wieder eine Schule.
Die Orientierungshelfer treffen sich in regelmäßigen Abständen und mehrmals in der Woche mit den Burschen. „Das geht von Spazierengehen am Donaukanal bis zum Lernen“, so Reiner. Sie kommen aus besonders schwierigen Familienverhältnissen. Die Arbeit sei für seine Mitarbeiter sehr herausfordernd. „Die Kinder sind auch ihnen gegenüber grenzüberschreitend“.
61 minderjährige Autoknacker und Diebe
Die 14 Burschen sind nur ein Teil jener Gruppe, die Polizei und Stadt Sorge bereiten. 61 minderjährige Intensivtäter, die mindestens fünf Straftaten pro Monat begehen, gibt es mit Stand Anfang 2026 in der Stadt. Die Rede ist von Autoknackern, Dieben und Einbrechern. 18 von ihnen begehen mindestens 15 Straftaten pro Monat. Dazu gehören auch die 14 Burschen, die derzeit durch die Buddies betreut werden.
Ob man die Orientierungshilfe aufstockt, werde bei laufenden Evaluierungen besprochen, heißt es. Unklar ist ebenso, wie lange die Kinder in Betreuung durch die Sozialarbeiter bleiben. Auch das werde die Zeit zeigen.
Das Pilotprojekt läuft jedenfalls ein Jahr und kostet der Stadt 500.000 Euro. Im April soll dann auch ein Plan für die geschlossenen WGs der MA 11 präsentiert werden.
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