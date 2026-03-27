Wie Wien 14 Systemsprenger in Schach halten will

61 minderjährige Autoknacker und Diebe

Die 14 Burschen sind nur ein Teil jener Gruppe, die Polizei und Stadt Sorge bereiten. 61 minderjährige Intensivtäter, die mindestens fünf Straftaten pro Monat begehen, gibt es mit Stand Anfang 2026 in der Stadt. Die Rede ist von Autoknackern, Dieben und Einbrechern. 18 von ihnen begehen mindestens 15 Straftaten pro Monat. Dazu gehören auch die 14 Burschen, die derzeit durch die Buddies betreut werden.