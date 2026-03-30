Kein Krippenplatz: „Können nicht immer Oma fragen“

Die Gemeinde bietet eine öffentliche Krippe mit zwei Gruppen für die Kleinsten an. Bei einer Einwohnerzahl von rund 13.000. „Nur über Omas und Opas lässt sich die tägliche Kinderbetreuung heutzutage nicht mehr abdecken. Die arbeiten noch oder haben auch ihr Privatleben. Wir wollen ihnen das nicht zumuten“, meint die Familie mit der Absage. Die Eltern berichten, dass sie nicht die einzigen mit dem Problem sind.