Wenn Omas Kunsthandwerk zum Mordmotiv wird

Zwischen Brauchtum und Blutspur bewegt sich der neue Stinatz-Krimi „Eierkratz-Komplott“ von Schauspieler und Bestsellerautor Thomas Stipsits. Die „Krone“ sprach mit dem 42-Jährigen über seine Kindheit im Burgenland, Hochzeitspläne und seine Rolle als zwielichtigen Immobilien-Jongleur René Benko.
„Krone“: Eierkratzen ist in Stinatz ein uraltes Kunsthandwerk, das nur noch eine Handvoll Frauen beherrscht. Ihre Oma Anna (86), die die Muse für Ihre Stinatz-Krimis ist, ist eine wahre Meisterin darin. Wieso hat sie Sie mit dieser Tradition zum Schreiben des (Dreh-)Buches „Eierkratz-Komplott“ inspiriert?
Thomas Stipsits: Das Eierkratzen hat immer alles überschattet. Schon am Stefanitag fing Oma damit an und feilte bis zum Ostersonntag. In der Endphase hat man gar keine Küche mehr gesehen, weil überall Eierkartons herumstanden. Auch ich musste ihr zur Hand gehen und beim Ausblasen und Färben der Eier mithelfen. Da gab es kein Pardon! Oma Spitzname „Der Feldwebel“ kam nicht von ungefähr! Mein Opa Hugo, er nannte mich stets „Mommerl“, und ich, bauten eine Opposition gegen sie auf. Trotzdem mussten wir Oma laufend zu einem Bauern nach Hartberg chauffieren, wo sie Eier-Nachschub holte. Eines Tages hat’s mir gereicht. Da habe ich Oma gedroht, sie in die Mülltonne zu verfrachten. Sie hatte Glück, denn die war voll.
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