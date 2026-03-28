Mattersburg: Millionen für Stadtrand ausgegeben

Vizebürgermeister Thomas Nikles (SPÖ) rechtfertigt die anderweitige Verwendung der Gelder ebenfalls mit dem Schutz der Innenstadt: „Ja, das Geld wurde von der Stadtentwicklungs KG aufgenommen. Als sich der Eurospar in der Wiener-Straße ansiedelte, wurden dort von privat die letzten verfügbaren Gewerbegrundstücke zum Verkauf angeboten. Man wollte die Entstehung eines weiteren Einkaufszentrums verhindern. Und so gab es 2024 einen Gemeinderatsbeschluss an die KG, die Grundstücke zu kaufen.“ Insgesamt stünden dort nun rund 25.000 Quadratmeter Grund in Besitz der Gemeinde, die so bestimmen kann, wer sich beim Frequenzbringer Spar ansiedeln könne. Nikles verteidigt die Ankaufssumme, die angeblich mehr als 3,7 Millionen ausmachte, mit den Kosten, die durch dort angesiedelte Betriebe über Arbeitsplätze oder Steuern wieder hereinkäme. Nikles weiter: „Da die Grundstücke schon gewidmet waren, hätte der private Anbieter sie an irgendwen verkaufen können. Wir wollten nicht, dass da draußen Willkür herrscht.“