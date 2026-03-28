Tractive-Deal könnte anderen Start-ups helfen

„Exit“ wird ein solcher Verkauf im Gründer-Sprech genannt – und er könnte einen Multiplikator-Effekt für andere junge Unternehmen aus Oberösterreich haben. Denn oft fließt nach solchen Millionen-Deals Geld wieder zurück in das Start-up-Ökosystem. Die erfolgreichen Verkäufer treten dann als Investoren oder Berater für andere Unternehmensgründer auf.