100.000 Liter braucht‘s in Ranshofen für 800 PS!

Was für ein großer Andrang in Ranshofen, wo am Wochenende der Saisonstart im Reitclub Hofinger mit drei Turnieren der Frühjahrs-Serien steigt. Seit Wochen sind sämtliche Bewerbe ausgebucht, diesmal sind 800 Pferde mit 500 Reitern vor Ort. Doch auch ansonsten weisen die Turniere von Veranstalter Josef Hofinger tolle Zahlen auf.