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100.000 Liter braucht‘s in Ranshofen für 800 PS!

Sport-Mix
28.03.2026 06:30
Am Wochenende wird in Ranshofen wieder gesprungen.
Am Wochenende wird in Ranshofen wieder gesprungen.(Bild: Brunnmayr Fotografie &amp; Design, Benedikt Brunnmayr)
Porträt von Michael Schütz
Von Michael Schütz

An diesem Wochenende startet die Reit-Turnierserie in Ranshofen, die seit Wochen ausgebucht ist. Während diesmal 800 Pferde mit 500 Reitern aus dem In- und Ausland vor Ort um den Sieg kämpfen, weist dieses Turnier auch sonst extrem starke Zahlen auf.

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Was für ein großer Andrang in Ranshofen, wo am Wochenende der Saisonstart im Reitclub Hofinger mit drei Turnieren der Frühjahrs-Serien steigt. Seit Wochen sind sämtliche Bewerbe ausgebucht, diesmal sind 800 Pferde mit 500 Reitern vor Ort. Doch auch ansonsten weisen die Turniere von Veranstalter Josef Hofinger tolle Zahlen auf.

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