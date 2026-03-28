Osterreiseverkehr bringt Staus und Behinderungen

Wochenende und Beginn der Osterferien – das macht sich freilich auch wieder auf den heimischen Straßen bemerkbar. Zu Behinderungen, Staus und Verzögerungen von bis zu einer Stunde kam es am Samstag bereits auf den Hauptreiserouten in Tirol, Vorarlberg und Kärnten.
Besonders betroffen vom Reiseverkehr ist einmal mehr die B179 Fernpassstraße in Tirol – im gesamten Verlauf. Bereits in den frühen Morgenstunden mussten Autofahrer dort zwischen dem Grenztunnel Füssen und Reutte mit einem Zeitverlust von einer Stunde rechnen. Auch im weiteren Verlauf der B179 herrschte stockender Verkehr und teilweise Stau.
Ähnlich das Bild im Tiroler Unterland: Auf der Zufahrt ins Zillertal (B181 und B169) zwischen Wiesing und Fügen mussten die Reisenden ebenfalls mit Zeitverlusten von rund einer Stunde rechnen, berichtete der ÖAMTC.
Behinderungen wurden etwa auch abschnittsweise auf der A12 Inntal- und A13 Brennerautobahn und auf der Seefelder Straße (B177) gemeldet.
Wer auf beliebten Reiserouten unterwegs ist, sollte unbedingt eine längere Fahrzeit einplanen.
ÖAMTC
Viel Verkehr auch in anderen Bundesländern
In Vorarlberg verzeichnete der ÖAMTC auf der Arlberg Schnellstraße (S16) zwischen Bings und Dalaas eine längere Wartezeit, außerdem ging es auf der Zufahrt ins Montafon (L188) nur stockend voran.
In Kärnten wurde auf der Tauernautobahn (A10) bei Villach-West vor dem Oswaldibergtunnel eine Blockabfertigung verhängt.
„Wer auf beliebten Reiserouten unterwegs ist, sollte unbedingt eine längere Fahrzeit einplanen“, so der ÖAMTC. Bereits vor Antritt der Fahrt sollte man sich über die aktuelle Verkehrslage informieren.
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