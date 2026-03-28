Osterreiseverkehr bringt Staus und Behinderungen

Besonders betroffen vom Reiseverkehr ist einmal mehr die B179 Fernpassstraße in Tirol – im gesamten Verlauf. Bereits in den frühen Morgenstunden mussten Autofahrer dort zwischen dem Grenztunnel Füssen und Reutte mit einem Zeitverlust von einer Stunde rechnen. Auch im weiteren Verlauf der B179 herrschte stockender Verkehr und teilweise Stau.