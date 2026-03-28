Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viel Geduld gefragt

Osterreiseverkehr bringt Staus und Behinderungen

Tirol
28.03.2026 10:53
Auf der Zillertal- und Fernpassstraße war Samstagvormittag schon einiges los.
Auf der Zillertal- und Fernpassstraße war Samstagvormittag schon einiges los.(Bild: Land Tirol (Webcam), Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Wochenende und Beginn der Osterferien – das macht sich freilich auch wieder auf den heimischen Straßen bemerkbar. Zu Behinderungen, Staus und Verzögerungen von bis zu einer Stunde kam es am Samstag bereits auf den Hauptreiserouten in Tirol, Vorarlberg und Kärnten.

0 Kommentare

Besonders betroffen vom Reiseverkehr ist einmal mehr die B179 Fernpassstraße in Tirol – im gesamten Verlauf. Bereits in den frühen Morgenstunden mussten Autofahrer dort zwischen dem Grenztunnel Füssen und Reutte mit einem Zeitverlust von einer Stunde rechnen. Auch im weiteren Verlauf der B179 herrschte stockender Verkehr und teilweise Stau.

B179 zwischen Füssen und Reutte.
B179 zwischen Füssen und Reutte.(Bild: Land Tirol (Webcam), Krone KREATIV)

Ähnlich das Bild im Tiroler Unterland: Auf der Zufahrt ins Zillertal (B181 und B169) zwischen Wiesing und Fügen mussten die Reisenden ebenfalls mit Zeitverlusten von rund einer Stunde rechnen, berichtete der ÖAMTC.

Behinderungen wurden etwa auch abschnittsweise auf der A12 Inntal- und A13 Brennerautobahn und auf der Seefelder Straße (B177) gemeldet.

Zitat Icon

Wer auf beliebten Reiserouten unterwegs ist, sollte unbedingt eine längere Fahrzeit einplanen.

ÖAMTC

Viel Verkehr auch in anderen Bundesländern
In Vorarlberg verzeichnete der ÖAMTC auf der Arlberg Schnellstraße (S16) zwischen Bings und Dalaas eine längere Wartezeit, außerdem ging es auf der Zufahrt ins Montafon (L188) nur stockend voran.

In Kärnten wurde auf der Tauernautobahn (A10) bei Villach-West vor dem Oswaldibergtunnel eine Blockabfertigung verhängt.

Lesen Sie auch:
Gesetzliche Grundlage
Navigationsgeräte müssen Abfahrverbote anzeigen
27.03.2026

„Wer auf beliebten Reiserouten unterwegs ist, sollte unbedingt eine längere Fahrzeit einplanen“, so der ÖAMTC. Bereits vor Antritt der Fahrt sollte man sich über die aktuelle Verkehrslage informieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
28.03.2026 10:53
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
TirolVorarlbergKärntenReutteZillertalTiroler Unterland
ÖAMTC
OsterreiseverkehrBehinderungOsterferienWochenende
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung
Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
158.086 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
119.876 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
113.837 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1677 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Innenpolitik
Social-Media-Verbot fix, aber noch offene Fragen
1339 mal kommentiert
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Regierung drängt Länder jetzt zur Energiewende
1329 mal kommentiert
Das Gesetz ist notwendig, um das Ziel, die jährliche Stromproduktion bis 2030 um 27 ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf