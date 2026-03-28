99ers-Leitwolf Schiechl: Titel – und dann Schluss?

Graz-Haudegen Michael Schiechl weiß, welche Zutaten es für den Meister-Coup braucht. Und verriet der „Krone“ auch das Geheimrezept: „Unser Erfolgsgeheimnis ist die Kabine! Das Teamgefüge ist extrem gut. Jeder ist zu 100 Prozent bei der Sache, jeder gibt am Eis alles, blockt die Schüsse. Es gibt keine Undiszipliniertheiten wie bei anderen Mannschaften. Fallen da einige ab, kann die ganze Serie ja auch schnell in die Hose gehen. Wie wir heuer ja schon bei anderen Teams gesehen haben. Das ist Warnung genug für uns.“