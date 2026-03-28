99ers-Leitwolf Schiechl: Titel – und dann Schluss?

Wenn man durch die Eishalle in Liebenau schlendert, riecht es nach Meistertitel. Alles ist angerichtet: Die 99ers stehen im Semifinale. Dort wartet mit Fehervar ein vermeintlich machbarer Gegner. Zudem ist die Qualität der Mannschaft so hoch wie lange nicht. Was es nun aber sicher braucht? Den perfekten Meister-Mix!
Graz-Haudegen Michael Schiechl weiß, welche Zutaten es für den Meister-Coup braucht. Und verriet der „Krone“ auch das Geheimrezept: „Unser Erfolgsgeheimnis ist die Kabine! Das Teamgefüge ist extrem gut. Jeder ist zu 100 Prozent bei der Sache, jeder gibt am Eis alles, blockt die Schüsse. Es gibt keine Undiszipliniertheiten wie bei anderen Mannschaften. Fallen da einige ab, kann die ganze Serie ja auch schnell in die Hose gehen. Wie wir heuer ja schon bei anderen Teams gesehen haben. Das ist Warnung genug für uns.“
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