Favoriten weg? „Kein Zeichen der Ausgeglichenheit“

Salzburg, der Serienmeister der letzten Jahre, ausgeschieden. Mit dem KAC ist jetzt auch der Rekordmeister nicht mehr im Rennen. Im Viertelfinale! Das überrascht mich! Nicht unbedingt, dass die beiden Großklubs ausgeschieden sind, sondern der Zeitpunkt und die Art und Weise! Salzburg kassierte einen „Sweep“ (Ausscheiden ohne einen einzigen Sieg), KAC hat ebenso klar enttäuscht, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist auch kein Zeichen dafür, dass die Liga ausgeglichener geworden ist, wie viele zuletzt angemerkt haben. Hier haben die Favoriten glasklar versagt! Nicht so die Graz99ers, die mit einer sehr starken Viertelfinalserie dem VSV nicht den Hauch einer Chance gelassen haben. Und deswegen auch für mich in der Serie gegen Fehervar klarer Favorit sind.