Schafft es Österreich bei der WM ins Achtelfinale?

Ist der starke Auftritt ein verlässlicher Gradmesser für die Leistungsfähigkeit des Teams, oder sollte das Ergebnis gegen Ghana nicht überbewertet werden? Kann Österreich die gezeigte Form auch gegen stärkere Gegner bestätigen, oder droht in entscheidenden Spielen ein Rückschlag? Welche Faktoren werden letztlich den Ausschlag geben: individuelle Klasse, mannschaftliche Geschlossenheit oder auch das nötige Quäntchen Glück? Wie schätzen Sie die Chancen ein: Achtelfinale als realistisches Ziel oder doch eine zu große Herausforderung?