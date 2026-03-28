Nach einer überzeugenden Vorstellung gegen Ghana blickt Österreichs Nationalteam derzeit mit neuem Selbstvertrauen auf die kommenden Aufgaben. Das jüngste Spiel hat bei Fans und Experten gleichermaßen Hoffnung geweckt, dass die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft konkurrenzfähig ist. Unsere Frage des Tages vom 28.03. lautet daher: „Nach Gala-Vorstellung gegen Ghana: Schafft es Österreich bei der WM ins Achtelfinale?“
Ist der starke Auftritt ein verlässlicher Gradmesser für die Leistungsfähigkeit des Teams, oder sollte das Ergebnis gegen Ghana nicht überbewertet werden? Kann Österreich die gezeigte Form auch gegen stärkere Gegner bestätigen, oder droht in entscheidenden Spielen ein Rückschlag? Welche Faktoren werden letztlich den Ausschlag geben: individuelle Klasse, mannschaftliche Geschlossenheit oder auch das nötige Quäntchen Glück? Wie schätzen Sie die Chancen ein: Achtelfinale als realistisches Ziel oder doch eine zu große Herausforderung?
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