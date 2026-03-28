Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Schafft es Österreich bei der WM ins Achtelfinale?

Community
28.03.2026 11:27
Hat unser Nationalteam Chancen bei der WM?
Hat unser Nationalteam Chancen bei der WM?(Bild: GEPA)

Nach einer überzeugenden Vorstellung gegen Ghana blickt Österreichs Nationalteam derzeit mit neuem Selbstvertrauen auf die kommenden Aufgaben. Das jüngste Spiel hat bei Fans und Experten gleichermaßen Hoffnung geweckt, dass die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft konkurrenzfähig ist. Unsere Frage des Tages vom 28.03. lautet daher: „Nach Gala-Vorstellung gegen Ghana: Schafft es Österreich bei der WM ins Achtelfinale?“

0 Kommentare

Ist der starke Auftritt ein verlässlicher Gradmesser für die Leistungsfähigkeit des Teams, oder sollte das Ergebnis gegen Ghana nicht überbewertet werden? Kann Österreich die gezeigte Form auch gegen stärkere Gegner bestätigen, oder droht in entscheidenden Spielen ein Rückschlag? Welche Faktoren werden letztlich den Ausschlag geben: individuelle Klasse, mannschaftliche Geschlossenheit oder auch das nötige Quäntchen Glück? Wie schätzen Sie die Chancen ein: Achtelfinale als realistisches Ziel oder doch eine zu große Herausforderung?

Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
28.03.2026 11:27
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
158.086 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
119.876 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
113.837 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1677 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Innenpolitik
Social-Media-Verbot fix, aber noch offene Fragen
1339 mal kommentiert
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Regierung drängt Länder jetzt zur Energiewende
1329 mal kommentiert
Das Gesetz ist notwendig, um das Ziel, die jährliche Stromproduktion bis 2030 um 27 ...
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Social-Media-Verbot fix: Wie stehen Sie dazu?
Frage des Tages
Nervt Sie die Zeitumstellung?
Diskutieren Sie mit!
Schoko-Schock: Boykottieren Sie Lindt & Co.?
Frage des Tages
Neuer Vertrag vor WM: Soll Rangnick verlängern?
Diskutieren Sie mit!
Ski-Finale: Wie fällt Ihre Saisonbilanz aus?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf