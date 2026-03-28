„Etwas später wäre es eine Großbaustelle gewesen“

Ein Hochbeet aus Holz ging Freitagabend in Attersee in OÖ in Flammen auf. Glücklicherweise bemerkte ein Nachbar den Brand, denn der Besitzer war zum Unglückszeitpunkt auf Reisen.
Ein aufmerksamer Passant bemerkte am Freitag gegen 19 Uhr, dass beim Nachbarhaus ein Hochbeet aus Holz in Flammen stand. Er setzte sofort einen Notruf ab und unternahm mit einem Feuerlöscher erste Löschversuche.
Fassade brannte
Als die örtlichen Feuerwehren eintrafen, hatte der Brand bereits auf die Hausfassade übergegriffen, die Styropordämmung entzündet und sich bis zur Dachkonstruktion ausgebreitet. „Wenn wir ein paar Minuten später gekommen wären, hätten wir eine Großbaustelle gehabt“, schildert Johannes Neuwirt, Kommandant der FF Attersee.
Hausbesitzer nicht daheim
Da derartige Brände heikel sind, wurde die Fassade großflächig geöffnet, um das Dämmmaterial zu entfernen. Verletzte gab es keine. Der Hausbesitzer war zum Unglückszeitpunkt auf Reisen und erfuhr telefonisch vom Brand. Warum es zu dem Feuer gekommen war, ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
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