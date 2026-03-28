„Etwas später wäre es eine Großbaustelle gewesen“

Hausbesitzer nicht daheim

Da derartige Brände heikel sind, wurde die Fassade großflächig geöffnet, um das Dämmmaterial zu entfernen. Verletzte gab es keine. Der Hausbesitzer war zum Unglückszeitpunkt auf Reisen und erfuhr telefonisch vom Brand. Warum es zu dem Feuer gekommen war, ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.