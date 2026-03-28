Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Dugo und Picur (beide elf Jahre) sind ein freundliches Duo, das Menschen sehr zugetan ist. Mit anderen Hunden klappt es nach kurzer Kennenlernphase gut. An der Leine gehen beide brav, Picur zeigt sich dabei jedoch noch etwas unsicher. Bei der Stubenreinheit und im Umgang mit Innenräumen, Türen und Engstellen braucht er noch Übung – ein Garten wäre daher ideal. Dugo hat altersbedingt nur noch wenige Zähne. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.