Überragender Wirtz: „Dann würde ich lügen“

Los ging die Wirtz-Show mit der präzisen Flanke auf den Kopf von Jonathan Tah beim 1:1, Serge Gnabry bediente er mit einem Traumpass zum 2:2. Der Kunstschuss zum 3:2 war dann der Höhepunkt. „Es war ein schönes Tor. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wollte den genauso reinmachen. Dass der Ball so eingeschlagen ist, ist top“, sagte Wirtz. Beim 4:3-Siegtor traf er dann in der 85. Minute mit ganz viel Gefühl im rechten Fuß präzise in den Winkel.