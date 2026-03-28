In Austin jagt Bezzecchi schon den ersten Rekord

Wird ein 27-jähriger Italiener heuer zum ganz großen Herausforderer von MotoGP-Weltmeister Marc Marquez? Schon am Sonntag könnte Marco Bezzecchi einen ersten Allzeit-Rekord aus dem Jahr 2015 knacken. Wie denkt er selbst über seine Titelchancen?
Marco Bezzecchi ist in der MotoGP der Mann der Stunde. Der Italiener führt nach zwei GP-Siegen in den ersten beiden Rennen des Jahres erstmals die WM an, liegt derzeit elf Punkte vor seinem Teamkollegen Jorge Martin und 14 vor KTM-Ass Pedro Acosta.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.