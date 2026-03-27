Milderaunalm insolvent! Muss die Hütte zusperren?

Wie der KSV1870 mitteilt, ist die Milderaunalm in Neustift im Stubaital insolvent. Wie es so weit kommen konnte, ist derzeit nicht bekannt – auch nicht, ob der Betrieb weitergeführt werden kann. Drei Mitarbeiter sind betroffen.
Die Milderaunalm in Neustift im Stubaital muss sich einem Insolvenzverfahren stellen – das bestätigt der KSV1870. Gläubigerforderungen können bis zum 12. Mai 2026 über den KSV1870 angemeldet werden.
Wie es zu der Pleite kommen konnte, ist derzeit nicht bekannt. Die Ursachen werden in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erhoben, heißt es. „Über die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten lassen sich aktuell keine seriösen Angaben machen“, heißt es weiter.
Es bleibt abzuwarten, ob der Schuldner in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann.
KSV1870
Fraglich bleibt auch, ob der Betrieb fortgeführt werden kann. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein.“ Dazu muss der Schuldner nachvollziehbar darstellen können, dass eine Fortführung der Alm gelingen kann.
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