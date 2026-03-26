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Sanierung beantragt

Vor Saisonbeginn: Bad Weihermühle meldet Insolvenz

Steiermark
26.03.2026 16:34
Die Weihermühle punktete als Naturbad.
Die Weihermühle punktete als Naturbad.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Traurige Nachrichten für Badegäste: Das beliebte Bad Weihermühle in Gratwein-Straßengel muss Insolvenz anmelden, das wurde am Donnerstag mitgeteilt. Bis zum Sommer hofft man, den Betrieb sanieren zu können.

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Das Bad Weihermühle in Gratwein-Straßengel hat wenig Glück mit seinen Pächtern: Erst 2023 wurde die „Bad Weihermühle Event und Gastronomie GmbH“ gegründet, jetzt muss sie Insolvenz beantragen. Die Verbindlichkeiten betragen laut AKV etwa 100.000 Euro. Aufgrund von Zahlungsunfähigkeit wurde ein Sanierungsverfahren eröffnet.

Umsatzeinbußen letzten Sommer
Die letzte Sommersaison sei schlechter gelaufen als erhofft – das durchwachsene Wetter habe die Badelaune gebremst. Dadurch kam es zu „erheblichen Umsatzeinbußen“, heißt es. Angestrebt wird eine Weiterführung bzw. eine Wiedereröffnung des Betriebs im Sommer. Immerhin: Die Pleite trifft keine Mitarbeiter – saisonbedingt war niemand angestellt.

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