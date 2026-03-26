Vor Saisonbeginn: Bad Weihermühle meldet Insolvenz

Traurige Nachrichten für Badegäste: Das beliebte Bad Weihermühle in Gratwein-Straßengel muss Insolvenz anmelden, das wurde am Donnerstag mitgeteilt. Bis zum Sommer hofft man, den Betrieb sanieren zu können.
Das Bad Weihermühle in Gratwein-Straßengel hat wenig Glück mit seinen Pächtern: Erst 2023 wurde die „Bad Weihermühle Event und Gastronomie GmbH“ gegründet, jetzt muss sie Insolvenz beantragen. Die Verbindlichkeiten betragen laut AKV etwa 100.000 Euro. Aufgrund von Zahlungsunfähigkeit wurde ein Sanierungsverfahren eröffnet.
Umsatzeinbußen letzten Sommer
Die letzte Sommersaison sei schlechter gelaufen als erhofft – das durchwachsene Wetter habe die Badelaune gebremst. Dadurch kam es zu „erheblichen Umsatzeinbußen“, heißt es. Angestrebt wird eine Weiterführung bzw. eine Wiedereröffnung des Betriebs im Sommer. Immerhin: Die Pleite trifft keine Mitarbeiter – saisonbedingt war niemand angestellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.