Vor Saisonbeginn: Bad Weihermühle meldet Insolvenz

Umsatzeinbußen letzten Sommer

Die letzte Sommersaison sei schlechter gelaufen als erhofft – das durchwachsene Wetter habe die Badelaune gebremst. Dadurch kam es zu „erheblichen Umsatzeinbußen“, heißt es. Angestrebt wird eine Weiterführung bzw. eine Wiedereröffnung des Betriebs im Sommer. Immerhin: Die Pleite trifft keine Mitarbeiter – saisonbedingt war niemand angestellt.