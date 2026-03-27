Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“

„Niemand zu Unrecht bestraft“

So wurden vom 56-Jährigen zumindest in den Jahren 2024 und 2025 kurzerhand für ein Verkehrsdelikt drei Organmandate ausgestellt – die verpflichtende Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft blieb dafür aus. Betroffen waren Verkehrssünder, die zu schnell unterwegs waren. „Also wurde niemand zu Unrecht bestraft“, betont der Verteidiger des Angeklagten.