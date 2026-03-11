Falsche Strafzettel brachten Polizist vor Gericht

Der Beamte hatte Organmandate für Temposünder ausgestellt – auch in Fällen, in denen aufgrund der Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung eigentlich eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft zwingend vorgeschrieben gewesen wäre. Weil er sich aber die dafür notwendigen Schreibarbeiten ersparen wollte, zückte der Beamte den Organmandatblock. Und stellte oft gleich mehrere Strafzettel für einen einzigen Sachverhalt aus, mitunter wurden dabei auch Delikte erfunden: Etwa die Nichtbeachtung des Rechtsfahrgebots oder ein zu geringer Abstand zu anderen Fahrzeugen – alles Verstöße, die so gar nicht stattgefunden haben.