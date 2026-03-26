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Neuer Tarif ab Juni

Energieversorger senkt zum vierten Mal Strompreis

Oberösterreich
26.03.2026 19:00
Kunden von Wels Strom können ab Juni auf einen günstigeren Tarfi umsteigen.
Kunden von Wels Strom können ab Juni auf einen günstigeren Tarfi umsteigen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Bereits vor mehreren Wochen hat Wels Strom eine Senkung der Tarife angekündigt. Nun hat das Rechnen ein Ende. Ab Juni können die Kunden auf einen neuen Vertrag umsteigen. Die Kilowattstunde Strom kostet dann 10,75 Cent. Dazu gibt es auch noch 70 Gratistage. 

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Trotz dreimaliger Senkung der Strompreise seit Juli 2023 wurde in Wels über die Tarife der Wels Strom Gmbh viel diskutiert. Zuletzt warf die SPÖ Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) vor, mit hohen Preisen und Dividendenauszahlungen des städtischen Unternehmens das Budget zu sanieren. Die Wels Strom gehört zu 51 Prozent der EWW-Gruppe, die zur Gänze im Besitz der Stadt ist.

140 Euro Ersparnis
Tatsächlich lag Wels Strom mit den Stromtarifen für Bestandskunden im guten Mittelfeld mit besonders attraktiven Angeboten für Haushalte mit geringem Stromverbrauch. Nun schraubt der Energieversorger die Preise mit dem neuen Tarif „Ökostrom Fix „ weiter nach unten. Bei einer Bindung von zwölf Monaten erhalten Kunden insgesamt 70 Gratis-Energietage. Daraus ergibt sich im ersten Jahr ein garantierter, effektiver Netto-Arbeitspreis von 10,75 Cent pro Kilowatt. Danach liegt der reguläre Arbeitspreis des Tarifs bei 13,30 Cent pro Kilowattstunde Strom. Für einen E-Control-Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 kWh bedeutet das eine jährliche Entlastung von rund 140 Euro. 

„Wir haben immer versprochen, bessere Einkaufskonditionen an unsere Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Die vierte Preissenkung innerhalb von knapp drei Jahren zeigt, dass wir diesen Weg konsequent verfolgen“, erklärt Wels-Strom-Geschäftsführer Stefan Grassmann. 

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