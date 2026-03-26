Energieversorger senkt zum vierten Mal Strompreis

140 Euro Ersparnis

Tatsächlich lag Wels Strom mit den Stromtarifen für Bestandskunden im guten Mittelfeld mit besonders attraktiven Angeboten für Haushalte mit geringem Stromverbrauch. Nun schraubt der Energieversorger die Preise mit dem neuen Tarif „Ökostrom Fix „ weiter nach unten. Bei einer Bindung von zwölf Monaten erhalten Kunden insgesamt 70 Gratis-Energietage. Daraus ergibt sich im ersten Jahr ein garantierter, effektiver Netto-Arbeitspreis von 10,75 Cent pro Kilowatt. Danach liegt der reguläre Arbeitspreis des Tarifs bei 13,30 Cent pro Kilowattstunde Strom. Für einen E-Control-Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 kWh bedeutet das eine jährliche Entlastung von rund 140 Euro.