Wie ChatGPT und Co. Tirols Arbeitsmarkt verändern

Man mag vor ihr Angst haben und befürchten, dass sie eines Tages die Weltherrschaft an sich reißt, oder sie aber auch schon regelmäßig im Arbeitsalltag nutzen. Fakt ist, dass die Künstliche Intelligenz (KI) gekommen ist, um zu bleiben. Und sie wird auch den Tiroler Arbeitsmarkt umgestalten bzw. tut es schon.