Wie ChatGPT und Co. Tirols Arbeitsmarkt verändern

Ein Volkswirt der Tiroler Wirtschaftskammer rechnete durch, wie ChatGPT und Co. den Standort beeinflussen könnten. Die Interessenvertretung fordert aufgrund dessen die Investition in eigene Modelle, Künstliche Intelligenz als Pflichtfach und die Stärkung der Lehre.
Man mag vor ihr Angst haben und befürchten, dass sie eines Tages die Weltherrschaft an sich reißt, oder sie aber auch schon regelmäßig im Arbeitsalltag nutzen. Fakt ist, dass die Künstliche Intelligenz (KI) gekommen ist, um zu bleiben. Und sie wird auch den Tiroler Arbeitsmarkt umgestalten bzw. tut es schon.
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