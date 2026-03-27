ÖVP-Politiker fordert höhere Steuern für Flugzeuge

„Flugverkehr muss angemessenen Beitrag leisten“

Als Gegenfinanzierung soll Kerosin nicht mehr, wie bisher, komplett von der Mineralölsteuer befreit werden. „Für mehr Gerechtigkeit muss auch der Flugverkehr einen angemessenen Beitrag leisten. Eine Besteuerung von Kerosin ist ein notwendiger Schritt, um die Lasten ausgewogener zu verteilen. Es ist schlicht nicht nachvollziehbar, dass ausgerechnet der Flugverkehr – der besonders emissionsintensiv ist – steuerlich bevorzugt wird, während Pendler die größte Last tragen“, meint Ruprecht.