Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steirischer Vorstoß

„Staatsbürgerdienst“: Zwölf Monate auch für Frauen

Steiermark
24.01.2026 06:00
Längerer Wehrdienst? Auch Diskussionen um Frauen werden nun laut. (Symbolbild)
Längerer Wehrdienst? Auch Diskussionen um Frauen werden nun laut. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

In der Wehrdienst-Diskussion will der steirische ÖVP-Arbeitnehmer-Bund junge Männer und Frauen zu Zivildienst oder Militär verpflichten – und zwar ein ganzes Jahr lang. Das soll das Problem des „demografischen Wandels“ lösen. So sieht die Idee konkret aus.

0 Kommentare

Soll der Grundwehrdienst von sechs auf acht Monate verlängert werden, wie es eine Experten-Kommission empfiehlt? In diese Diskussion bringt sich nun Bundesrat und Chef des steirischen ÖAAB – der Arbeitnehmer-Bund der Volkspartei – Günther Ruprecht ein. Er wiederholt seine Forderung nach einem zwölfmonatigen „Staatsbürgerdienst“ für Männer wie Frauen.

Wie soll der konkret aussehen? „Ich stelle mir zwei Monate Grundausbildung für alle vor, in denen auch Werte unterrichtet werden“, sagt Ruprecht. Soziale Institutionen und das Bundesheer hätten Gelegenheit, sich vorzustellen – danach sollen sich die jungen Österreicher für Sozial- oder Militärdienst entscheiden können.

Zitat Icon

Mehr Wehrpflichtige wären ein Vorteil für den Sozial- und den Militärdienst. Beide haben einen hohen Personalbedarf.

Günther Ruprecht, steirischer ÖAAB

Bild: ÖAAB

„Idee hat Rückhalt“
Die demografische Entwicklung würde es nötig machen, dass auch Frauen irgendwann zum Dienst verpflichtet werden, argumentiert Ruprecht. „Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Idee in der Bevölkerung – und in der ÖVP – viel Rückhalt hat. Ich spreche das Thema immer wieder an und höre kaum Gegenstimmen.“

Lesen Sie auch:
Der steirische Militärkommandant Heinz Zöllner betont: „Auftragserfüllung steht im Mittelpunkt.“
Steirische Reaktionen
Wehrdienst-Vorschläge: Von Freude bis Frechheit
21.01.2026
Verlängerung gefordert
Wehrdienstkommission bringt Politik unter Zugzwang
20.01.2026

Um die Neutralität zu verteidigen, müsste die ganze Gesellschaft „wehrhafter werden“, sagt der Steirer. Die Diskussion sei eine „riesige Chance“, auch wenn sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) aktuell nicht zum Frauen-Wehrdienst bekennt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
92.246 mal gelesen
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
90.084 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Wien
Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ
79.281 mal gelesen
Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf