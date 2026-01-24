„Staatsbürgerdienst“: Zwölf Monate auch für Frauen

„Idee hat Rückhalt“

Die demografische Entwicklung würde es nötig machen, dass auch Frauen irgendwann zum Dienst verpflichtet werden, argumentiert Ruprecht. „Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Idee in der Bevölkerung – und in der ÖVP – viel Rückhalt hat. Ich spreche das Thema immer wieder an und höre kaum Gegenstimmen.“