„Staatsbürgerdienst“: Zwölf Monate auch für Frauen

In der Wehrdienst-Diskussion will der steirische ÖVP-Arbeitnehmer-Bund junge Männer und Frauen zu Zivildienst oder Militär verpflichten – und zwar ein ganzes Jahr lang. Das soll das Problem des „demografischen Wandels“ lösen. So sieht die Idee konkret aus.
Soll der Grundwehrdienst von sechs auf acht Monate verlängert werden, wie es eine Experten-Kommission empfiehlt? In diese Diskussion bringt sich nun Bundesrat und Chef des steirischen ÖAAB – der Arbeitnehmer-Bund der Volkspartei – Günther Ruprecht ein. Er wiederholt seine Forderung nach einem zwölfmonatigen „Staatsbürgerdienst“ für Männer wie Frauen.
Wie soll der konkret aussehen? „Ich stelle mir zwei Monate Grundausbildung für alle vor, in denen auch Werte unterrichtet werden“, sagt Ruprecht. Soziale Institutionen und das Bundesheer hätten Gelegenheit, sich vorzustellen – danach sollen sich die jungen Österreicher für Sozial- oder Militärdienst entscheiden können.
Mehr Wehrpflichtige wären ein Vorteil für den Sozial- und den Militärdienst. Beide haben einen hohen Personalbedarf.
„Idee hat Rückhalt“
Die demografische Entwicklung würde es nötig machen, dass auch Frauen irgendwann zum Dienst verpflichtet werden, argumentiert Ruprecht. „Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Idee in der Bevölkerung – und in der ÖVP – viel Rückhalt hat. Ich spreche das Thema immer wieder an und höre kaum Gegenstimmen.“
Um die Neutralität zu verteidigen, müsste die ganze Gesellschaft „wehrhafter werden“, sagt der Steirer. Die Diskussion sei eine „riesige Chance“, auch wenn sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) aktuell nicht zum Frauen-Wehrdienst bekennt.
