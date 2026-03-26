Hilfeschreie: Mann mit Metallstange attackiert

Wilde Szenen spielten sich Mittwochabend am Sechshauser Gürtel in Wien ab: Ein 38-jähriger Mann geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit zwei jungen Männern in Streit. Plötzlich griff einer der beiden Angreifer zu einer Metallstange und schlug mehrfach auf den Mann ein.
Sein Komplize zog im gleichen Moment ein Messer und bedrohte das Opfer. In seiner Not schrie der Mann lautstark um Hilfe – ein Moment, der die Täter schließlich zur Flucht veranlasste.
Metallstange und Messer sichergestellt
Doch weit kam das Duo nicht: Alarmierte Polizeibeamte konnten die beiden Verdächtigen nach kurzer Flucht im Bereich des Gumpendorfer Gürtels fassen. Bei einer Durchsuchung wurden sowohl die Metallstange als auch das Messer sichergestellt.
Mit schweren Verletzungen ins Spital
Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren. Beide wurden vorläufig festgenommen.
Der 38-Jährige erlitt bei der Attacke schwere Verletzungen. Mit Verdacht auf eine Unterarmfraktur wurde er von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.
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