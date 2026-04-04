Die kleine Botin feiert tolle fünf Jahre

Auf den Tag genau vor fünf Jahren hat hier eine sehr aufgeregte Frau die ersten Zeilen getippt: Ich bekam meine eigene Kolumne in der größten österreichischen Tageszeitung! Und bis heute FREUE ich mich sehr darauf, einmal in der Woche meine Gedanken, Ideen und Themen rund ums Familienleben mit Ihnen zu teilen. Fünf Jahre ist ein langer Zeitraum und bei mir hat sich das Leben innerhalb dieser Zeit sehr gewandelt. Und so ist die Kolumne ein authentisches Abbild der ständigen Veränderung, die das Leben eben so bietet.