Die kleine Botin feiert tolle fünf Jahre

Mein persönlicher Rückblick auf fünf Jahre „Krone“-Kolumne. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Auf den Tag genau vor fünf Jahren hat hier eine sehr aufgeregte Frau die ersten Zeilen getippt: Ich bekam meine eigene Kolumne in der größten österreichischen Tageszeitung! Und bis heute FREUE ich mich sehr darauf, einmal in der Woche meine Gedanken, Ideen und Themen rund ums Familienleben mit Ihnen zu teilen. Fünf Jahre ist ein langer Zeitraum und bei mir hat sich das Leben innerhalb dieser Zeit sehr gewandelt. Und so ist die Kolumne ein authentisches Abbild der ständigen Veränderung, die das Leben eben so bietet.
Fünf Jahre sind eine Zeit, die in vielerlei Hinsicht Dranbleiben erfordert hat und mir manchmal viel abverlangt hat. Vergleichbar erlebe ich es beim Laufen, kurz vor dem Ziel. Die Beine werden schwer, das Herz schlägt schnell und plötzlich erscheint jeder Meter doppelt so lang. Aber genau dort entscheidet es sich, denn hier hilft nur noch eines: Dranbleiben.
Dieses Gefühl kenne ich auch aus dem Familien-Alltag, auch hier gibt es diese „letzten Kilometer“, wenn die Geduld nach einem langen Tag eigentlich aufgebraucht ist. Was ich auch gelernt habe: Dranbleiben ist etwas anderes als Aushalten. Dranbleiben hat eine Richtung und bedeutet, bewusst noch einen Schritt zu machen, doch noch zuzuhören. Weil man spürt, dass Entwicklung stattfindet. So bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie mit mir zusammen schon durch fünf bedeutsame Jahre gegangen sind und freue mich auf viele weitere.
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