Von Interpol gesucht: Verbrecher in Tirol gefasst

Fahndungserfolg für die Tiroler Polizei! Ein international gesuchter Verbrecher ging am Mittwoch auf der A13 Brennerautobahn bei der Hauptmautstelle Schönberg ins Netz. Aufgrund des bestehenden Interpol-Haftbefehls wurde der Albaner (36) festgenommen.
Im Zuge einer Schwerpunktaktion der Fremdenpolizei zogen die Beamten am Mittwochnachmittag, gegen 14.50 Uhr, bei der Hauptmautstelle Schönberg den „dicken Fisch“ aus dem Verkehr.
Dokumentenfälscher auf Fahndungsliste
Bei der Kontrolle des Lenkers stellte sich heraus, dass der 36-jährige Albaner von seinem Heimatland zur Verbüßung einer Haftstrafe wegen Dokumentenfälschung zur Fahndung ausgeschrieben war. Wegen eines bestehenden Interpol-Haftbefehls wurde der Mann festgenommen.
Derzeit in Innsbrucker Justizanstalt
Der Albaner wurde in der Folge in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert und wartet dort nun wohl auf seine Auslieferung.
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