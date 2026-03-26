Von Interpol gesucht: Verbrecher in Tirol gefasst

Dokumentenfälscher auf Fahndungsliste

Bei der Kontrolle des Lenkers stellte sich heraus, dass der 36-jährige Albaner von seinem Heimatland zur Verbüßung einer Haftstrafe wegen Dokumentenfälschung zur Fahndung ausgeschrieben war. Wegen eines bestehenden Interpol-Haftbefehls wurde der Mann festgenommen.