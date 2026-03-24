Salzburgs Basketballer stehen vor einem Umbruch

„Davon ist mir nichts bekannt. Es kann aber durchaus sein, dass manch ein Spieler aufgrund der langen Niederlagenserie in ein Motivationsloch gefallen ist“, meinte Noch-Obmann Stöglehner, für den ein Wechsel auf dem Trainerstuhl zwar vorstellbar ist, Ponz jedoch gerne behalten würde. Auch in einer anderen Funktion: „Ich würde ihn schon gerne weiterhin im Verein sehen. Wir haben ihm jetzt die Stelle des Sportlichen Leiters angeboten.“