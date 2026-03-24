Salzburgs Basketballer stehen vor einem Umbruch

Bei Salzburgs Zweitliga-Basketballern stehen große Veränderungen bevor. Nach dem enttäuschenden Abschneiden in der Liga – die Play-offs wurden verpasst – steht bei der BBU neben Obmann Wolfgang Stöglehner auch das Trainerteam um Christian Ponz im Fokus. Während Stöglehner bereits sein eigentlich nur vorübergehend angedachtes Amt nach drei Jahren zur Verfügung gestellt hat, könnte auch Langzeittrainer Ponz einen Abflug machen
Ist die Zeit von Christian Ponz als Cheftrainer der BBU Salzburg bald abgelaufen? Der 38-Jährige betonte immer wieder, dass andere Klubs Interesse an ihm haben. Vereinzelte Vorstandsmitglieder sollen jetzt einen frischen Wind fordern. Spieler sogar gegen den Trainer gespielt haben.
„Davon ist mir nichts bekannt. Es kann aber durchaus sein, dass manch ein Spieler aufgrund der langen Niederlagenserie in ein Motivationsloch gefallen ist“, meinte Noch-Obmann Stöglehner, für den ein Wechsel auf dem Trainerstuhl zwar vorstellbar ist, Ponz jedoch gerne behalten würde. Auch in einer anderen Funktion: „Ich würde ihn schon gerne weiterhin im Verein sehen. Wir haben ihm jetzt die Stelle des Sportlichen Leiters angeboten.“
Ponz-Entscheidung noch diese Woche?
Ponz selbst hat das Angebot der Falken noch nicht angenommen und wünscht Bedenkzeit. „Zum Ende der Woche rechnen wir mit einer Entscheidung“, erklärte der Klubchef am Dienstag der „Krone“.
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