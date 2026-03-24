Aus der Juniors macht die Blamage perfekt

Nach 77 Minuten war es amtlich: Die Zeller Eisbären sind der einzige im Titelrennen verbliebene Eishockey-Klub aus Salzburg. Die Pinzgauer haben im Alps-Hockey-League-Halbfinale ab Donnerstag Gröden vor der Brust. Die Südtiroler hatten gestern nach sieben Spielen die Red Bull Juniors mit 3:2 nach Verlängerung bezwungen und damit die Blamage bei den Bullen perfekt gemacht. Tragischer Held: Maxim Eliseev. Er rettete sein Team in die Verlängerung, verschoss dort aber einen Penalty. „Natürlich ist die Enttäuschung nach dem Ausscheiden groß, aber wir müssen aus solchen Spielen lernen, daran wachsen und die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen“, sagte Head Coach Teemu Levijoki.