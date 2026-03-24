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Gröden zu stark

Aus der Juniors macht die Blamage perfekt

Salzburg
24.03.2026 23:18
Tragischer Held gegen Gröden: Maxim Eliseev.
Tragischer Held gegen Gröden: Maxim Eliseev.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Red Bull Juniors sind in der Alps Hockey League im Viertelfinale ausgeschieden. Im entscheidenden Spiel sieben verloren die Juniors daheim gegen Gröden knapp in der Overtime.

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Nach 77 Minuten war es amtlich: Die Zeller Eisbären sind der einzige im Titelrennen verbliebene Eishockey-Klub aus Salzburg. Die Pinzgauer haben im Alps-Hockey-League-Halbfinale ab Donnerstag Gröden vor der Brust. Die Südtiroler hatten gestern nach sieben Spielen die Red Bull Juniors mit 3:2 nach Verlängerung bezwungen und damit die Blamage bei den Bullen perfekt gemacht. Tragischer Held: Maxim Eliseev. Er rettete sein Team in die Verlängerung, verschoss dort aber einen Penalty. „Natürlich ist die Enttäuschung nach dem Ausscheiden groß, aber wir müssen aus solchen Spielen lernen, daran wachsen und die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen“, sagte Head Coach Teemu Levijoki.

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Bei den Eisbullen, die in der ICE Hockey League ebenfalls im Viertelfinale kläglich an Pustertal scheiterten, könnte sich im Sommer einiges tun. Ex-Stürmer Konstantin Komarek liebäugelt offenbar mit einer Rückkehr nach Österreich. Auch Salzburg angelt nach ihm. „Ich will aus privaten Gründen wieder zurück nach Österreich. Das hat für mich in puncto Zukunft Priorität“, erklärte der Stürmer, der zwischen 2012 und 2016 bereits zwei Titel mit den Mozartstädtern feierte. Die Vienna Capitals sollen ihre Fühler ebenfalls nach dem 33-Jährigen ausgefahren haben.

Alps Hockey League: Viertelfinale: Spiel 7: Red Bull Juniors – Gröden 2:3 n. V. (0:0, 0:1, 2:1). 0:1 (29.) Brighenti, 1:1 (42.) Kogler, 1:2 (47.) Kasslatter, 2:2 (59.) Eliseev, 2:3 (77.) Luisetti. – Eisarena, 512. – Endstand in der Serie: 4:3 für Gröden.

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