Schwarz-Blau fordert Sanierung der JA Feldkirch

Die Justizanstalt Feldkirch ist die einzige Strafvollzugseinrichtung in Vorarlberg, die aktuelle Kapazität liegt bei rund 120 Haftplätzen. Bereits seit Jahren platzt die Einrichtung aus allen Nähten, zudem gibt es gravierende bauliche Defizite. ÖVP und FPÖ sehen daher dringenden Handlungsbedarf seitens des Bundes, der für den Strafvollzug verantwortlich ist. FPÖ-Klubobmann Markus Klien verweist zudem darauf, dass sich die Lage durch die Schließung der Außenstelle Dornbirn im Jahr 2022 zusätzlich verschärft habe. Diese sei insbesondere für den gelockerten Strafvollzug sowie die Resozialisierung von großer Bedeutung gewesen. „Mit dem Wegfall dieser Einrichtung ist nicht nur eine zentrale Struktur verloren gegangen, sondern auch der Druck auf den Standort Feldkirch deutlich gestiegen“, so Klien.