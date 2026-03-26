Ihm sei „kalt“ gewesen
USA: Polizei zieht Einbrecher aus Kühlschrank
Kurioser Einsatz für Polizeibeamte im US-Bundesstaat Georgia: Die Exekutive wurde wegen verdächtiger Geräusche in einer leerstehenden Wohnung alarmiert. Am Tatort fanden sie schließlich einen Einbrecher – dieser hatte sich in einem Kühlschrank versteckt.
Nachbarn in Gwinnett County hatten Klopfgeräusche in der Wohnung unter ihnen gehört und die Polizei angerufen. Die Beamten kletterten schließlich durch ein offenes Fenster und durchsuchten jeden Raum – ausgerechnet in einem Kühlschrank wurden sie schließlich fündig.
Das Gerät war nicht eingeschalten. Den 25-Jährige, der sich darin versteckt hatte, erklärte, er habe nur der Kälte entkommen wollen. Die Polizei stellte jedoch fest, dass er Kabel aus der Wand gerissen und so einen Schaden von 2000 Dollar verursacht hatte.
Jose Q. erhielt mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Einbruchs und Sachbeschädigung. Der Verdächtige befindet sich derzeit nicht in Gewahrsam.
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