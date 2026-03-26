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Starnacht: Musiker-Crew am Donaustrand

Niederösterreich
26.03.2026 13:30
Thorsteinn Einarson und Unheilig sind heuer auf der Showbühne mit dabei.
Thorsteinn Einarson und Unheilig sind heuer auf der Showbühne mit dabei.(Bild: Krone KREATIV/IP-Media/Peter Kirovgrad, Erik Weiss, Tim König)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Die Starnacht aus der Wachau ist ein Fixpunkt im musikalischen Jahresreigen. Heuer geht die unvergleichliche Show am 18. und 19. September in Rossatzbach über die Bühne. Die „Krone“ ist als Medienpartner natürlich wieder mit an Bord...

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Das Osterfest steht vor der Tür und die Suche nach einem freudespendenden Geschenk hat begonnen. Wie wäre es denn mit einem Ticket für die Starnacht aus der Wachau?

Der „Graf“ hält in der Wachau Hof
Das Wochenende, 18. und 19. September, ist in der kleinen Ortschaft Rossatzbach für das glanzvollste Musikereignis des Jahres reserviert. Bei der Starnacht aus der Wachau hält der Graf „Unheilig“ heuer Hof.

Die legendäre deutsche Band hat gerade das Album „Liebe Glaube Monster“ auf die Welt gebracht – Highlights daraus werden im Herbst in der Wachau für Begeisterung sorgen.

Stars, Publikumslieblinge

Publikumsliebling Thorsteinn Einarsson kennt das Festgelände schon und landete mit seinem Fußball-Song „Allez“ einen Volltreffer. In Rossatzbach ist der stimmgewaltige Isländer fix aufgestellt. Genauso wie Lucas Fendrich, der in der Wachau seine Starnacht-Premiere feiern wird.

Nähere Informationen und Karten im Internet: www.starnacht.tv

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