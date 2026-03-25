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Champions League

Bayern siegen auch ohne ÖFB-Trio bei ManUnited 3:2

Frauenfußball
25.03.2026 23:21
Die Torschützinnen Pernille Harder und Momoko Tanikawa.
Die Torschützinnen Pernille Harder und Momoko Tanikawa.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für den FC Bayern München schaut es im Kampf um den Einzug ins Halbfinale der Frauen-Fußball-Champions-League gut aus. Der überlegene Tabellenführer der deutschen Bundesliga setzte sich am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel im Old Trafford Stadium gegen Manchester United mit 3:2 durch. Aus 

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ÖFB-Sicht stand nur Barbara Dunst im Kader, wurde aber nicht eingetauscht. Katharina Naschenweng und die langzeitverletzte Sarah Zadrazil sind aktuell nicht einsatzfähig.

Naschenweng erlitt im Zuge des am 7. März mit 0:1 verlorenen WM-Qualifikationsspiels gegen Slowenien eine Kapselbandverletzung im rechten Knie, die sie noch immer zu einer Pause zwingt.

Nicht spielen konnte auch ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger beim 3:1-Sieg von Arsenal im London-Derby gegen Chelsea am Dienstag. An dem Tag behielt auch der VfL Wolfsburg mit 1:0 gegen Olympique Lyon die Oberhand. Im zweiten Mittwochduell ließ der FC Barcelona dem Rivalen Real Madrid beim Auswärts-6:2 keine Chance. Die Rückspiele folgen kommende Woche.

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