Bayern siegen auch ohne ÖFB-Trio bei ManUnited 3:2

Nicht spielen konnte auch ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger beim 3:1-Sieg von Arsenal im London-Derby gegen Chelsea am Dienstag. An dem Tag behielt auch der VfL Wolfsburg mit 1:0 gegen Olympique Lyon die Oberhand. Im zweiten Mittwochduell ließ der FC Barcelona dem Rivalen Real Madrid beim Auswärts-6:2 keine Chance. Die Rückspiele folgen kommende Woche.