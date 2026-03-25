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Graz Ice Hockey Celebrates

First step! The 99ers are Austria’s champions

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25.03.2026 21:27
Jubilation among the 99ers
Jubilation among the 99ers(Bild: Graz99ers/Marlene Borkenstein)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

The Graz 99ers are Austria’s best ice hockey club! Following Fehervar’s (Hungary) 2-0 victory over KAC, which knocked the record-holding champions from Klagenfurt out of the ICE Hockey League playoffs, the Styrians are the last remaining Austrian team in the race for the ICE title.

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Record champion KAC has been eliminated, and serial champion Salzburg was even swept out of the playoffs—with the 99ers, only one of the originally named red-white-red favorites remains in the race for the ICE Hockey League championship title. Meanwhile, the official title of “Austrian Champion” is already in the bag for the team from Graz, as Fehervar, Ljubljana, and Pustertal are the only other teams remaining in the competition alongside the Grazers.

For the 99ers, however, this is just the first step. An entire club, an entire city, now wants the ICE title. It all kicks off on Sunday (3:15 p.m.) in a home game against KAC nemesis Fehervar that sold out in minutes. This season’s record? Graz defeated the Hungarians at home 9-4 and 4-2, but lost on the road 1-2 and 2-5. Pustertal hosts Ljubljana in the second ICE semifinal (best of seven).

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