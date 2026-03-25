First step! The 99ers are Austria’s champions

Record champion KAC has been eliminated, and serial champion Salzburg was even swept out of the playoffs—with the 99ers, only one of the originally named red-white-red favorites remains in the race for the ICE Hockey League championship title. Meanwhile, the official title of “Austrian Champion” is already in the bag for the team from Graz, as Fehervar, Ljubljana, and Pustertal are the only other teams remaining in the competition alongside the Grazers.