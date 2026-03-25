Erster Schritt! 99ers sind Österreichs Meister

Rekordmeister KAC ausgeschieden, Serienmeister Salzburg zuletzt sogar aus den Play-offs „gesweeped“ – mit den 99ers ist jetzt nur noch ein ursprünglich genannter rot-weiß-roter Favorit im Rennen um den Meistertitel in der ICE Hockey League. Mittlerweile hat man den offiziellen Titel des „Österreichischen Meisters“ bei den Murstädtern schon einmal fix in der Tasche, denn mit Fehervar, Laibach und Pustertal sind ansonsten nur noch ausländische Teams neben den Grazern mit dabei.