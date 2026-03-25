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Eishockey-Graz jubelt

Erster Schritt! 99ers sind Österreichs Meister

Eishockey
25.03.2026 21:27
Jubel bei den 99ers
Jubel bei den 99ers(Bild: Graz99ers/Marlene Borkenstein)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Graz99ers sind Österreichs bester Eishockey-Klub! Nach dem 3:0 von Fehervar (Ung) gegen den KAC, das den Klagenfurter Rekordmeister aus den Play-offs der ICE Hockey League beförderte, sind die Steirer die letzte verbliebene, rot-weiß-rote Mannschaft im Rennen um den ICE-Titel.

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Rekordmeister KAC ausgeschieden, Serienmeister Salzburg zuletzt sogar aus den Play-offs „gesweeped“ – mit den 99ers ist jetzt nur noch ein ursprünglich genannter rot-weiß-roter Favorit im Rennen um den Meistertitel in der ICE Hockey League. Mittlerweile hat man den offiziellen Titel des „Österreichischen Meisters“ bei den Murstädtern schon einmal fix in der Tasche, denn mit Fehervar, Laibach und Pustertal sind ansonsten nur noch ausländische Teams neben den Grazern mit dabei.

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Für die 99ers ist das allerdings nur ein erster Schritt. Ein ganzer Verein, eine ganze Stadt will jetzt den ICE-Titel. Los geht‘s am Sonntag (15.15 Uhr) im binnen Minuten ausverkauften Heimspiel gegen KAC-Schreck Fehervar. Bilanz heuer? Graz besiegte die Ungarn daheim 9:4 und 4:2, unterlag auswärts 1:2, 2:5. Pustertal empfängt im zweiten ICE-Halbfinale (best of seven) Laibach.

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