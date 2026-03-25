4-3! Rapid scrapes out a win against third-division team

SK Rapid won their friendly against third-division side Neusiedl/See in a match that was closer and more exciting than expected: The Green-Whites, who made numerous lineup changes, ultimately left the field in Northern Burgenland as 4-3 winners! NSC, currently struggling in the Regionalliga Ost, managed to equalize Rapid’s leads three times, but had no answer to the Green-Whites’ fourth goal just before the final whistle. The goal scorers for Rapid were Lorenz Szladits, Ercan Kara (twice), and Daris Djezic ...