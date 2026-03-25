Rapid gegen Neusiedl/See – ab 16.55 Uhr LIVE

Grün-Weiß darf wieder jubeln – ausruhen darf man sich aber nicht! Rekordmeister Rapid nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel. Die Hütteldorfer gastieren um 17 Uhr beim Ostligisten aus Neusiedl. Sie sehen ab 16.55 Uhr das Spiel live bei uns auf krone.tv.