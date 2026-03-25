Heiße Asche setzte Thujenhecke in Brand

Glück im Unglück in Bartholomäberg: Die achtlos entsorgte Glut aus einer Heizungsreinigung setzte am Mittwochvormittag eine Thujenhecke in Brand. Dank des schnellen Eingreifens von Anrainern konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindert werden.
Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 9.20 Uhr, nachdem die noch heiße Asche aus einer Heizkesselreinigung nahe einem Einfamilienhaus entsorgt worden war. Die Glut entzündete kurz darauf eine angrenzende Thujenhecke, welche binnen weniger Minuten in Flammen aufging.
Nachbarn griffen sofort ein
Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte den Brand, alarmierte umgehend die Einsatzkräfte und begann – zusammen mit weiteren Anwohnern – mit ersten Löschversuchen. Gemeinsam konnten sie das Feuer in Schach halten, den Rest erledigten dann die Einsatzkräfte der Feuerwehren Gantschier und Schruns. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand, am Gewächs entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.
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