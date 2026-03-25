Heiße Asche setzte Thujenhecke in Brand

Nachbarn griffen sofort ein

Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte den Brand, alarmierte umgehend die Einsatzkräfte und begann – zusammen mit weiteren Anwohnern – mit ersten Löschversuchen. Gemeinsam konnten sie das Feuer in Schach halten, den Rest erledigten dann die Einsatzkräfte der Feuerwehren Gantschier und Schruns. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand, am Gewächs entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.