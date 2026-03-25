Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brandalarm im Montafon

Heiße Asche setzte Thujenhecke in Brand

Chronik
25.03.2026 18:25
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christian Jauschowetz)

Glück im Unglück in Bartholomäberg: Die achtlos entsorgte Glut aus einer Heizungsreinigung setzte am Mittwochvormittag eine Thujenhecke in Brand. Dank des schnellen Eingreifens von Anrainern konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindert werden.

0 Kommentare


Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 9.20 Uhr, nachdem die noch heiße Asche aus einer Heizkesselreinigung nahe einem Einfamilienhaus entsorgt worden war. Die Glut entzündete kurz darauf eine angrenzende Thujenhecke, welche binnen weniger Minuten in Flammen aufging.

Nachbarn griffen sofort ein
Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte den Brand, alarmierte umgehend die Einsatzkräfte und begann – zusammen mit weiteren Anwohnern – mit ersten Löschversuchen. Gemeinsam konnten sie das Feuer in Schach halten, den Rest erledigten dann die Einsatzkräfte der Feuerwehren Gantschier und Schruns. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand, am Gewächs entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
25.03.2026 18:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
6° / 11°
Symbol Schneeregen
Bludenz
1° / 15°
Symbol Regen
Dornbirn
5° / 15°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
2° / 15°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Kraftwerk getroffen
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
Ab kommendem Samstag müssen Lokale und Einkaufszentren in Ägypten spätestens um 21 Uhr ...
„Strom einteilen“
Lokale und Geschäfte in Ägypten schließen früher
Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
140.899 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
126.236 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
119.374 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
1929 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1775 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1477 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Mehr Chronik
Brandalarm im Montafon
Heiße Asche setzte Thujenhecke in Brand
Einsatz in Nüziders
Bauarbeiter von 150-Kilo-Wand getroffen 
Unangemessene Gewalt
Prügel-Polizist wegen Körperverletzung verurteilt
Drei Verletzte
Pkw kollidierte in Feldkirch mit Geländewagen
„Vögels Lexikon“
Ein Dialektwort von Gewicht: die „Wampa“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf