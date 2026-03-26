Heimische Marillen stehen bald in ihrer Vollblüte

Eine Gefahr für dass zart knospende Blütenmeer! Und genau das lässt die Landwirte erzittern. „Kälte ist nie gut für diese zarten Geschöpfe. Denn selbst wenn die Knospen diese unbeschadet überstehen, bleibt immer noch die Frage der Bestäubung durch die Bienen“, so Produzent Wolfgang Hackl, der in Atzelsdorf im Weinviertel mit 400 Sorten das größte Anbaugebiet Österreichs mit 23.000 Bäume hütet. Er bleibt dennoch guter Hoffnung.