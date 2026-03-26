Bürgermeister wegen Gemeinde-Job in der Kritik

„Gemeinde profitiert davon“

„Ich lebe für die Gemeinde, habe unzählige Projekte umsetzen und Fördergelder lukrieren können, die es jetzt nicht in dieser Form geben würde, wenn ich nicht auch hauptberuflich dort arbeiten würde“, verteidigt sich Kerndler. Unter seiner Führung habe man auch um 300 Einwohner zulegen und das Image des Nussorts deutlich verbessern können. „Die Gemeinde profitiert von meiner Arbeit“, betont Kerndler, der vor allem politischen Gegenwind wegen seines Jobs gewohnt ist. „Normalerweise aber nur vor einer Wahl“, merkt er an.