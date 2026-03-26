Ärger wegen verschenkter Proseccoflaschen

Prosecco als kleines Dankeschön, der so nicht sein darf: In der Gemeinderatsstitzung übte die die FPÖ Ternitz stillen Protest über dieses Verbot aus. Einigkeit dagegen herrschte bei neuem Sportprojekt im Freibad – Pickleball, Bocciabahn und Fußballplatz werden ab Sommer anstatt des abgerissenen Sportbeckens kommen.
Aufregung in Ternitz – die beiden FPÖ-Stadträte Martin Kurz und Erwin Scherz hatten – um sich für liebe Weihnachtskarten zu bedanken – Schlecker für die Kinder und Prosecco für die Betreuerinnen in die sechs Horte gebracht. Die Kinder freuten sich, auch die Betreuerinnen. Kurz darauf wurde den Stadträten mitgeteilt: man habe mit dem Alkohol gegen Complianceregeln verstoßen und die Flaschen an den Sozialmarkt übergeben. Die FPÖ schäumt nun. Denn laut Gesetz habe man mit einer Flasche Prosecco um sechs Euro nicht gegen Complianceregeln verstoßen. Bürgermeister Christian Samwald dazu: „Grundsätzlich dürfen schon mal gar keine schulfremden Personen in den Hort“. Und: „Außerdem ist Alkohol am Arbeitsplatz ist verboten“.
Einstimmiger Beschluss für neue Sportanlage
Einigkeit hingegen herrschte bei der Entscheidung über die Neuverwendung des abgerissenen Sportbeckens im Freibad „blub“. Stattdessen wurde nun einstimmig eine Sportanlagen genehmigt. „Wir investieren in einen Basketballplatz, einen Fußballplatz auf der Wiese, in zwei Tischtennistische, eine Bocciabahn, einen Pickleballplatz und in eine Kletterwand am Sprungturm“, freut sich Samwald. Die Entscheidung wurde gemeinsam mit den ortsansässigen Schulen getroffen. Kosten für das Projekt: „Rund 200.000 Euro“, so der Bürgermeister. Und: „Die Anlage soll auch zwei Monate vor und nach der offiziellen Badesaison benutzbar sein.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.