Ärger wegen verschenkter Proseccoflaschen

Aufregung in Ternitz – die beiden FPÖ-Stadträte Martin Kurz und Erwin Scherz hatten – um sich für liebe Weihnachtskarten zu bedanken – Schlecker für die Kinder und Prosecco für die Betreuerinnen in die sechs Horte gebracht. Die Kinder freuten sich, auch die Betreuerinnen. Kurz darauf wurde den Stadträten mitgeteilt: man habe mit dem Alkohol gegen Complianceregeln verstoßen und die Flaschen an den Sozialmarkt übergeben. Die FPÖ schäumt nun. Denn laut Gesetz habe man mit einer Flasche Prosecco um sechs Euro nicht gegen Complianceregeln verstoßen. Bürgermeister Christian Samwald dazu: „Grundsätzlich dürfen schon mal gar keine schulfremden Personen in den Hort“. Und: „Außerdem ist Alkohol am Arbeitsplatz ist verboten“.