Jetzt geht‘s dem Dreck ordentlich an den Kragen

„Herkulesarbeit“ mit perfekter Abstimmung

„Sobald der Winter vorbei ist, rücken Hunderte Mitarbeiter aus, um den Schmutz der kalten Monate zu beseitigen“, heißt es vonseiten der ÖBB. Bahnhöfe und Haltestellen werden dabei österreichweit gründlich gereinigt – von Kies und Staub bis hin zu Infotafeln und hartnäckigen Graffitis. „Im Vorjahr waren dafür über 100 Reinigungskräfte alleine in Niederösterreich im Einsatz“, erklärt Christopher Seif, Pressesprecher der ÖBB. Und: „Eine Herkulesarbeit, die eine perfekt organisatorische Abstimmung braucht“.