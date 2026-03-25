Warum Theater für Kinder eine Notwendigkeit ist

Das sind nur einige der 17 Produktionen aus neun Ländern, die von 16. bis 22. April auf dem Programm stehen. Auch zahlreiche steirische Produktionen sind zu sehen: „Das Festival kann somit auch zeigen, was für eine wichtige Brutstätte Graz ist“, sagt Grasser. Damit es das auch bleibt, und die Talente nicht nach Wien abwandern, braucht es allerdings eine stabile Förderung für die freie Szene.