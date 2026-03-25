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spleen*graz-Festival

Warum Theater für Kinder eine Notwendigkeit ist

Steiermark
25.03.2026 16:00
Das Tanzstück „Solidarity!“ der Schweizer Company Rebecca Weingartner ist eine von 17 ...
Das Tanzstück „Solidarity!“ der Schweizer Company Rebecca Weingartner ist eine von 17 Produktionen, die ab 16. April beim spleen*graz- Festival zu sehen sein werden.(Bild: Matthias Wäckerlin)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

20 Jahre spleen*graz: Ab 16. April steigt das Internationale Theaterfestival für junges Publikum in der steirischen Landeshauptstadt. Bis 22. April stehen 17 Produktionen aus neun Länder auf dem Programm. Tickets sind ab sofort erhältlich.

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Theater für junges Publikum ist kein „nice to have“, sondern eine Notwendigkeit, sind sich die Macher des spleen*graz zum 20. Geburtstag ihres Festivals sicher: „In einer polarisierten Welt ist die Fähigkeit sich in andere Menschen hineinzufühlen, wichtiger denn je. Und Theater kann das bieten“, sagt Manfred Weißensteiner. „Aktuell gehen Räume für kritisches Denken und Widerspruch verloren. Wir wollen diesen Raum mit unseren Stücken weiter öffnen“, ergänzt Natascha Grasser.

Darsteller mit und ohne Behinderung
So eröffnet man das Festival etwa in der Oper Graz mit einer Version von „Die drei Musketiere“, in der Darsteller mit und ohne Behinderungen gemeinsam auf der Bühne stehen. In „Code Love“ aus Belgien erkunden reale und virtuelle Schauspieler die Liebe und in der Wiener Produktion „Who Cares What You Wear“ geht es um die moralischen Aspekte der Modeindustrie.

Das holländische Stück „Bullybully“ ist auch am Festival zu sehen.
Das holländische Stück „Bullybully“ ist auch am Festival zu sehen.(Bild: Maas theater en dans)

Einen spannenden Spagat versucht das holländische Stück „Bullybully“ – den Streit zweier Weltmächte kindgerecht auf die Bühne zu bringen. Das Schweizer Tanzstück „Solidarity!“ wiederum beschäftigt sich mit kulturellen Unterschieden und im Audiowalk „Ich bin der Wald“ beginnen Bäume und Moose zu erzählen.

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Das sind nur einige der 17 Produktionen aus neun Ländern, die von 16. bis 22. April auf dem Programm stehen. Auch zahlreiche steirische Produktionen sind zu sehen: „Das Festival kann somit auch zeigen, was für eine wichtige Brutstätte Graz ist“, sagt Grasser. Damit es das auch bleibt, und die Talente nicht nach Wien abwandern, braucht es allerdings eine stabile Förderung für die freie Szene.

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