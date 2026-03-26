Schnurrende Zuhörer erleben besondere Lesestunde

Schöner Ausgleich für beide Seiten

Für die Vierbeiner bedeuten solche Begegnungen weit mehr als nur Unterhaltung: Stimmen, ruhige Präsenz und sanfte Aufmerksamkeit können helfen, verlorenes Vertrauen in Menschen langsam zurückzugewinnen. Auch Maggie Entenfellner von der „Krone“ Tierecke zeigt sich von der Aktion bewegt: „Gerade Tiere, die viel erlebt haben, reagieren oft erstaunlich fein auf liebevolle Stimmen.Wenn Kinder ihnen vorlesen, entsteht etwas ganz Besonderes – ein stiller Moment voller Wärme, der oft mehr bewirkt, als man glaubt.“