Schnurrende Zuhörer erleben besondere Lesestunde

Der diesjährige landesweite „Vorlesetag“ wurde erneut zu einer emotionalen Begegnung zwischen Tier und Mensch. Zahlreiche Schüler rückten mit ihren Büchern im Wiener TierQuarTier an und beglückten die Katzen des Tierheims mit ihren Lesekünsten.
Rund 1.500 Katzen finden jedes Jahr im Wiener Tierheim vorübergehend Zuflucht. Viele von ihnen wurden ausgesetzt, abgegeben oder behördlich abgenommen – und bringen oft Unsicherheit oder Angst mit. Umso wichtiger sind kleine positive Erfahrungen, die Vertrauen schaffen.
Genau das geschah jetzt beim „Österreichischen Vorlesetag“: Während Kinder den Tieren laut Seite für Seite vorlasen, beobachteten die Katzen aufmerksam jede Bewegung, näherten sich neugierig den Glasscheiben oder rollten sich entspannt zusammen.
„Es war einfach schön zu sehen, wie neugierig die Katzen auf die Kinder reagiert haben. Solche Momente bringen Leben und Abwechslung in den Tierheimalltag – für unsere Tiere genauso wie für die Kinder“, schildert TierQuarTier Sprecherin Anna Hofstätter.
Schöner Ausgleich für beide Seiten
Für die Vierbeiner bedeuten solche Begegnungen weit mehr als nur Unterhaltung: Stimmen, ruhige Präsenz und sanfte Aufmerksamkeit können helfen, verlorenes Vertrauen in Menschen langsam zurückzugewinnen. Auch Maggie Entenfellner von der „Krone“ Tierecke zeigt sich von der Aktion bewegt: „Gerade Tiere, die viel erlebt haben, reagieren oft erstaunlich fein auf liebevolle Stimmen.Wenn Kinder ihnen vorlesen, entsteht etwas ganz Besonderes – ein stiller Moment voller Wärme, der oft mehr bewirkt, als man glaubt.“
Der Gedanke hinter der Aktion geht aber noch weiter: Lesen und Tierschutz verbinden zwei Welten, die Empathie auf beiden Seiten fördern. Während Kinder lernen, Geschichten lebendig werden zu lassen, erleben sie gleichzeitig unmittelbar, wie Tiere auf Ruhe, Geduld und Zuwendung reagieren.
Bessere Chancen
Die Aktion im TierQuarTier hat gezeigt, wie viel Kraft in scheinbar einfachen Gesten steckt. Für viele Katzen ist das Tierheim nur ein Zuhause auf Zeit. Jede positive Begegnung kann ein kleiner Schritt in Richtung Vermittlung sein – denn entspanntere Tiere zeigen sich auch zukünftigen Haltern offener.
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