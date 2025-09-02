Frau starb, weil Ärzte ihr falsche Tabletten gaben

Laut Gutachten führte Unverträglichkeit zu Tod

Die Gerichtsmedizin wurde mit einem Gutachten zur Todesursache beauftragt. Bereits im Juni ging die Expertise bei Gericht ein. Laut „Krone“-Informationen bestätigen die Forensiker im Gutachten den fatalen Irrtum: Die Unverträglichkeit zum Wirkstoff war die Ursache für den Tod der Patientin. Und genau diese Unverträglichkeit hätte den Medizinern bekannt sein müssen, da sie im Krankenakt vermerkt war.