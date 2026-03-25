Im freien Fall
Snowmobil-Fahrer stürzt 200 Meter ab – überlebt!
Ein Snowmobil-Fahrer aus Alberta hat in Revelstoke (Kanada) einen unfassbaren Absturz überlebt: Er stürzte beim Big Iron Chute Out Event rund 200 Meter einen steilen Felsabhang hinunter – und konnte danach sogar noch auf seinem Gefährt den Berg hinunterfahren.
Der Vorfall ereignete sich auf der berüchtigten Strecke „Gibbs Gash“. Taylor Hoffmann zog sich dabei, wie durch ein Wunder nur eine leichte Wirbelverletzung (T7) zu.
Sein Snowmobil rutschte bei der Fahrt nach links gegen Felsen ab (siehe Video oben) – und stürzte ihm schließlich hinterher. Trotz des dramatischen Absturzes blieb das Fahrzeug erstaunlicherweise funktionstüchtig.
Hoffmann konnte nach dem Sturz wieder aufsteigen und mit dem Snowmobil abfahren. Zuschauer des Events zeigten sich beeindruckt von dem Glück und der Nervenstärke des Motorsportlers.
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