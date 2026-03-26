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Kochen wie die Profis

Schüler zaubern 4-Gang-Menü mit Haubenkoch

Niederösterreich
26.03.2026 18:30
Die Schüler der 3. Klasse der Neuen Mittelschule in Winzendorf kochten gemeinsam mit Haubenkoch ...
Die Schüler der 3. Klasse der Neuen Mittelschule in Winzendorf kochten gemeinsam mit Haubenkoch Alex Grünling ein 4-gängiges Menü.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Einen Haubenkoch aus einem der besten Lokale Niederösterreichs hat man nicht alle Tage zu Besuch. Die Schüler der 3. Klasse der Neuen Mittelschule durften diese Woche mit Alex Grünling aus dem „Weritas“ in Kirchberg am Wagram kochen. Damit wolle man den Schülern den Beruf des Koches besonders schmackhaft machen. 

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Große Begeisterung herrschte dieser Tage in der Neuen Mittelschule Winzendorf im Bezirk Wiener Neustadt: Kein Geringerer als Haubenkoch Alexander Grünling vom renommierten Lokal „Weritas“ in Kirchberg am Wagram kam für einen Tag zu Besuch. 

Gemeinsam mit den  Schülern der dritten Klasse wurde geschnippelt, gerührt und verfeinert – und am Ende ein beeindruckendes 4-Gänge-Menü auf die Teller gezaubert: von Burrata mit frischer Basilikumcreme über eine aromatische Bärlauchsuppe bis hin zu zartem Schweinefilet im Speckmantel und süßen Topfen-Nougat-Knödeln als krönendem Abschluss.

Weinbauer Thomas Bauer vom Weingut „Mann Bauer“ aus Unterstockstall servierte den Kindern ...
Weinbauer Thomas Bauer vom Weingut „Mann Bauer“ aus Unterstockstall servierte den Kindern alkoholfreien Verjus.(Bild: Doris Seebacher)
Sophie und Martina genossen den Tag in der Küche.
Sophie und Martina genossen den Tag in der Küche.(Bild: Doris Seebacher)
Ilvy, Chiara und Lina (v.l.n.r.) wollen zwar keine Köchinnen werden, aber für Tipps von einem ...
Ilvy, Chiara und Lina (v.l.n.r.) wollen zwar keine Köchinnen werden, aber für Tipps von einem Haubenkoch waren sie trotzdem dankbar.(Bild: Doris Seebacher)
Den Jugendlichen soll mit dieser Aktion gezeigt werden, wie schön der Beruf des Koches sein ...
Den Jugendlichen soll mit dieser Aktion gezeigt werden, wie schön der Beruf des Koches sein kann.(Bild: Doris Seebacher)
Direktorin Monika Wachlhofer serviert den Kindern alkoholfreien Sekt.
Direktorin Monika Wachlhofer serviert den Kindern alkoholfreien Sekt.(Bild: Doris Seebacher)
Auch das richtige Servieren wure geübt.
Auch das richtige Servieren wure geübt.(Bild: Doris Seebacher)
Ein viergängiges Menü wurde gezaubert.
Ein viergängiges Menü wurde gezaubert.(Bild: Doris Seebacher)
Sogar die Buben hatten sichtlich Spaß.
Sogar die Buben hatten sichtlich Spaß.(Bild: Doris Seebacher)

Doch es ging um weit mehr als nur ums Kochen. Mit leuchtenden Augen entdeckten die Jugendlichen, wie viel Geschmack in frischen Zutaten steckt – ganz ohne Suppenwürfel – und wie kleine Tricks, etwa für besonders knusprige Erdäpfelpuffer, Großes bewirken können. Auch das liebevolle Anrichten wurde zur Bühne für Kreativität.

Für Direktorin Monika Wachlhofer war dieser Tag ein voller Erfolg: „Es ist uns ein großes Anliegen, unseren Schülern Einblicke in die Berufswelt zu ermöglichen und sie mit regionalen Betrieben in Kontakt zu bringen.“

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