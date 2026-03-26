Schüler zaubern 4-Gang-Menü mit Haubenkoch

Einen Haubenkoch aus einem der besten Lokale Niederösterreichs hat man nicht alle Tage zu Besuch. Die Schüler der 3. Klasse der Neuen Mittelschule durften diese Woche mit Alex Grünling aus dem „Weritas“ in Kirchberg am Wagram kochen. Damit wolle man den Schülern den Beruf des Koches besonders schmackhaft machen.
Große Begeisterung herrschte dieser Tage in der Neuen Mittelschule Winzendorf im Bezirk Wiener Neustadt: Kein Geringerer als Haubenkoch Alexander Grünling vom renommierten Lokal „Weritas“ in Kirchberg am Wagram kam für einen Tag zu Besuch.
Gemeinsam mit den Schülern der dritten Klasse wurde geschnippelt, gerührt und verfeinert – und am Ende ein beeindruckendes 4-Gänge-Menü auf die Teller gezaubert: von Burrata mit frischer Basilikumcreme über eine aromatische Bärlauchsuppe bis hin zu zartem Schweinefilet im Speckmantel und süßen Topfen-Nougat-Knödeln als krönendem Abschluss.
Doch es ging um weit mehr als nur ums Kochen. Mit leuchtenden Augen entdeckten die Jugendlichen, wie viel Geschmack in frischen Zutaten steckt – ganz ohne Suppenwürfel – und wie kleine Tricks, etwa für besonders knusprige Erdäpfelpuffer, Großes bewirken können. Auch das liebevolle Anrichten wurde zur Bühne für Kreativität.
Für Direktorin Monika Wachlhofer war dieser Tag ein voller Erfolg: „Es ist uns ein großes Anliegen, unseren Schülern Einblicke in die Berufswelt zu ermöglichen und sie mit regionalen Betrieben in Kontakt zu bringen.“
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