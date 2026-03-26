Schüler zaubern 4-Gang-Menü mit Haubenkoch

Einen Haubenkoch aus einem der besten Lokale Niederösterreichs hat man nicht alle Tage zu Besuch. Die Schüler der 3. Klasse der Neuen Mittelschule durften diese Woche mit Alex Grünling aus dem „Weritas“ in Kirchberg am Wagram kochen. Damit wolle man den Schülern den Beruf des Koches besonders schmackhaft machen.