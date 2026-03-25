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„Unangemessenes Verhalten“ – Betreuer entlassen!

Österreich
25.03.2026 14:40
Aufregung in der Basketball-Szene
Aufregung in der Basketball-Szene(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Aufregung in Graz! Basketball-Frauen-Bundesligist UBI trennte sich am vergangenen Dienstag von einem seiner Betreuer – und begründete den Schritt mit „grenzüberschreitendem“ und „unangemessenem Verhalten“ sowie „verbalen Entgleisungen“ gegenüber Spielerinnen.

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Der Entscheidung sei eine umgehende, interne Prüfung vorausgegangen, nachdem in der Vorwoche Vorwürfe an die Vereinsleitung herangetragen worden waren. Dies geht aus einer offiziellen Pressemitteilung von UBI Graz hervor. In diesem Zusammenhang habe der Klub zuletzt Gespräche mit betroffenen Spielerinnen geführt.

Im Zuge der Aufarbeitung seien dann mehrere Sachverhalte festgestellt worden, die als grenzüberschreitendes Verhalten, verbale Entgleisungen sowie unangemessenes Verhalten gegenüber Spielerinnen zu qualifizieren seien. Die festgestellten Verhaltensweisen seien in Gesprächen mit dem Team bestätigt worden und stünden im klaren Widerspruch zu den Werten und Richtlinien des Vereins.

„Atmosphäre, die wir im Verein nicht haben wollen“
„Es tut mir sehr leid für die betroffenen Spielerinnen, dass sie Situationen ausgesetzt waren, die sie in eine Atmosphäre gebracht haben, die wir im Verein nicht haben wollen. Gleichzeitig bin ich dankbar, dass unsere Prozesse eine rasche Aufklärung ermöglicht haben und wir konsequent handeln konnten“, erklärte UBI-Graz-Obmann Sebastian Eger-Mraulak.

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