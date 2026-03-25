„Unangemessenes Verhalten“ – Betreuer entlassen!

„Atmosphäre, die wir im Verein nicht haben wollen“

„Es tut mir sehr leid für die betroffenen Spielerinnen, dass sie Situationen ausgesetzt waren, die sie in eine Atmosphäre gebracht haben, die wir im Verein nicht haben wollen. Gleichzeitig bin ich dankbar, dass unsere Prozesse eine rasche Aufklärung ermöglicht haben und wir konsequent handeln konnten“, erklärte UBI-Graz-Obmann Sebastian Eger-Mraulak.